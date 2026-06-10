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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy miércoles 10 de junio.
Maffeo, a Grecia
Según Fabrizio Romano, Pablo Maffeo será jugador del Olympiacos griego. El peridoista italiano asegura que el acuerdo está cerrado y que el jugador volará a su nueva casa el próximo 17 de junio.
Vitinha y Joao Neves, atados por decisión propia en el PSG
Las palabras de Jorge Mendes, agente de futbolistas portugués, no dejan espacio a la duda: "Vitinha y João (Neves) nunca fueron una opción para nadie. Son innegociables para el Paris Saint-Germain y están muy, muy felices en el PSG", mencionó. Ambos centrocampistas interesan a varios 'gigantes' de Europa.
Doble fichaje de los Wolves
El Wolverhampton ficha a dos jugadores con experiencia en Premier League para volver a la categoría de oro del fútbol inglés esta misma temporada: Raúl Jiménez y Kieran Trippier. ¿Será suficiente para escapar de la Championship?
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