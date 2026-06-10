Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Vitinha y Joao Neves, atados por decisión propia en el PSG

Las palabras de Jorge Mendes, agente de futbolistas portugués, no dejan espacio a la duda: "Vitinha y João (Neves) nunca fueron una opción para nadie. Son innegociables para el Paris Saint-Germain y están muy, muy felices en el PSG", mencionó. Ambos centrocampistas interesan a varios 'gigantes' de Europa.