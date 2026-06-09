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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy martes 9 de junio.
El Como va a por dos brasileños
Cesc Fàbregas quiere reforzar su plantilla para estrenarse en la Champions League con total seguridad. Según Fabrizio Romano, en mente tiene a dos fichajes por delante: Yan Couto, del Borussia Dortmund, y Kaiki, del Cruzeiro. Ambos son brasileños.
El Crystal Palace quiere a Pierre Sage
El Crystal Palace sigue apretando para fichar al entrenador del Lens, Pierre Sage. Las negociaciones están en curso por el favorito del equipo londinense tras la salida de Oliver Glasner.
Dumfries firma con el Madrid
El lateral diestro neerlandés ya ha firmado su contrato con el Real Madrid. Como Konaté, se compromete con el club blanco hasta 2030. El Inter recibirá 20 millones de euros por el traspaso. ¿Qué opinas del fichaje?
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