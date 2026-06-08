Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Puerta abierta para Vuskovic

Según la información de 'Football Insider', el Tottenham Hotspur podría estar dispuesto a dejar marchar a Luka Vušković este verano. Roberto De Zerbi estará interesado en reforzar la defensa con perfiles más experimentados y aprovechando que el joven croata de 19 años está muy bien valorado, piensa en aprovechar el 'boom' del Mundial para hacer caja con él. El precio de salida, unos 60 millones de euros.