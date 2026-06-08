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MERCADO DE FICHAJES

Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa

Luka Vuskovic, el central de moda en Europa

Luka Vuskovic, el central de moda en Europa / Instagram

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Àlex Calaff

Àlex Calaff

Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy lunes 8 de junio.

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Oficial: Almada, al América

El uruguayo Guillermo Almada, exentrenador del Real Oviedo, ficha por el América a los 56 años. "La grandeza se construye todos los días, hoy comienza una nueva etapa. Bienvenido al Club América, Guillermo Almada", escribió la directiva del cuadro azulcrema en sus redes sociales.

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Oficial: el Feyenoord destituye a Van Persie

El cuadro de Rotterdam anunció anoche la destitución de Robin van Persie como entrenador.

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