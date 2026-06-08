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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy lunes 8 de junio.
Puerta abierta para Vuskovic
Según la información de 'Football Insider', el Tottenham Hotspur podría estar dispuesto a dejar marchar a Luka Vušković este verano. Roberto De Zerbi estará interesado en reforzar la defensa con perfiles más experimentados y aprovechando que el joven croata de 19 años está muy bien valorado, piensa en aprovechar el 'boom' del Mundial para hacer caja con él. El precio de salida, unos 60 millones de euros.
Oficial: Almada, al América
El uruguayo Guillermo Almada, exentrenador del Real Oviedo, ficha por el América a los 56 años. "La grandeza se construye todos los días, hoy comienza una nueva etapa. Bienvenido al Club América, Guillermo Almada", escribió la directiva del cuadro azulcrema en sus redes sociales.
Oficial: el Feyenoord destituye a Van Persie
El cuadro de Rotterdam anunció anoche la destitución de Robin van Persie como entrenador.
Portazo del Bayern al Madrid
"Si Florentino Pérez quiere enviarnos una oferta por Olise, que de momento no ha sucedido, puede ahorrarse los problemas. Michel Olise es jugador del Bayern, tiene un contrato largo y no somos un club vendedor", dijo Herbert Hainer, presidente del Bayern de Múnich, sobre una presunta oferta de Florentino por su estrella.
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