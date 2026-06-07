Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Multas Guardia CivilMadrid - TenerifePlayoffs Liga EndesaEnrique Riquelme KloppLiga FuturesHorarios Playoffs ascenso PrimeraBarça - Bidasoa HorarioMarc CasadóHorario Carrera MotoGPCarrera F1 GP MónacoHorario Europa - CeltaValor de mercado BarçaHorario final Roland GarrosUCAM Murcia - BarçaNava - Barça balonmanoEtapa 8 Giro Italia FemeninoClasificación Giro Italia FemeninoMercado de fichajesSpotifyCalculadora MundialCuándo juega EspañaPróximo torneo Rafa JódarNoticias BarçaElecciones Real MadridCuándo pelea TopuriaGuardiolaJordi CruzParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Graviteo
instagramlinkedin
En directo

En directo

MERCADO DE FICHAJES

Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa

Cucurella recuerda la asistencia del título: &quot;No podía perder contra Inglaterra&quot;

Cucurella recuerda la asistencia del título: "No podía perder contra Inglaterra" / efe/Rodrigo Jimenez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Àlex Calaff

Àlex Calaff

Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy domingo 7 de junio.

Actualizar

TEMAS

Añádenos en Google