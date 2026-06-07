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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy domingo 7 de junio.
Dos fichajes para el Tottenham
El Tottenham ha completado dos fichajes para la defensa, con experiencia en Premier League, y a coste cero: Andrew Robertson y Marcos Senesi. Ambos firman hasta junio de 2030, según Fabrizio Romano.
Las promesas del presidente del Fenerbahçe
Enrique Riquelme ha prometido los fichajes de Haaland y Rodri para el Real Madrid si sale elegido presidente, emulando la táctica que usó Florentino Pérez con Luis Figo un par de décadas atrás. Una fórmula que también se está usando actualmente en en Turquía. Hakan Safi, candidato a la presidencia del Fenerbahçe, ha prometido las llegadas de Hakan Calhanoglu, Luis Suárez, Merih Demiral y Mason Greenwood si sale elegido.
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