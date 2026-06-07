Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Las promesas del presidente del Fenerbahçe

Enrique Riquelme ha prometido los fichajes de Haaland y Rodri para el Real Madrid si sale elegido presidente, emulando la táctica que usó Florentino Pérez con Luis Figo un par de décadas atrás. Una fórmula que también se está usando actualmente en en Turquía. Hakan Safi, candidato a la presidencia del Fenerbahçe, ha prometido las llegadas de Hakan Calhanoglu, Luis Suárez, Merih Demiral y Mason Greenwood si sale elegido.