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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy viernes 5 de junio.
El agente de Klopp toma la palabra
El agente de Jürgen Klopp negó cualquier posibilidad de convertirse en el próximo entrenador del Real Madrid. Enrique Riquelme afirmó contactos la próxima semana con Raúl para que Klopp se convierta en el nuevo entrenador del Real si gana las elecciones a la presidencia, pero el agente de Klopp lo ha negado todo: "Es molesto. No planea volver a entrenar a un club y está feliz en Red Bull", comentó en Sky Alemania.
¿Primera baja para el Liverpool de Iraola?
Chiesa confesó que Curtis Jones le preguntó por Italia tras recibir el interés del Inter de Milán: "Jones me preguntó cómo es vivir en Italia. Le dije que es genial y que el clima es mucho mejor que en Liverpool”. ¿Será la primera baja de la 'era Iraola' en Anfield?
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