Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

El agente de Klopp toma la palabra

El agente de Jürgen Klopp negó cualquier posibilidad de convertirse en el próximo entrenador del Real Madrid. Enrique Riquelme afirmó contactos la próxima semana con Raúl para que Klopp se convierta en el nuevo entrenador del Real si gana las elecciones a la presidencia, pero el agente de Klopp lo ha negado todo: "Es molesto. No planea volver a entrenar a un club y está feliz en Red Bull", comentó en Sky Alemania.