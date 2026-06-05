Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

La Juve insiste en Sorloth

La Juventus quiere atar cuanto antes al sustituto de Vlahovic. El serbio no renovará y se marchará de la Vecchia Signora, dejando un vacío enorme en la delantera. En ese contexto, los turineses ya se han fijado en Alexander Sorloth. Matteo Moretto aseguró este jueves que el club italiano ya habría hablado con los agentes del futbolista, al que siguen muy de cerca y cuyo futuro podría estar lejos del Metropolitano; por su parte, desde Italia añaden que Nico González -cedido al Atlético por la Juve- podría ser usado como moneda de cambio.