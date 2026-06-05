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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy viernes 5 de junio.
La Juve insiste en Sorloth
La Juventus quiere atar cuanto antes al sustituto de Vlahovic. El serbio no renovará y se marchará de la Vecchia Signora, dejando un vacío enorme en la delantera. En ese contexto, los turineses ya se han fijado en Alexander Sorloth. Matteo Moretto aseguró este jueves que el club italiano ya habría hablado con los agentes del futbolista, al que siguen muy de cerca y cuyo futuro podría estar lejos del Metropolitano; por su parte, desde Italia añaden que Nico González -cedido al Atlético por la Juve- podría ser usado como moneda de cambio.
Ramos rechaza a Rusia
Según apunta 'El Chiringuito', Sergio Ramos habría rechazado una oferta millonaria desde Rusia. Pese a que el camero quiere seguir jugando al fútbol, rechazó 8 'kilos' por unos meses en la Liga Rusa, mientras su posible compra del Sevilla FC se ve envuelta de polémica.
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