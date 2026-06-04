En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy jueves 4 de junio.
Luis Suárez, baza electoral en Turquía
El colombiano Luis Suárez es uno de los delanteros más deseados de Europa. El que fuera jugador del Real Zaragoza o el Almería aterrizó en el Sporting CP con el objetivo de hacer olvidar a Gyökeres. Y vaya si lo logró. Con 38 goles esta temporada, el nueve se ha convertido en una baza electoral... en Turquía. Hakan Safi, candidato a la presidencia del Fenerbahçe, asegura haber llegado a un acuerdo con Luis Suárez en caso de ganar las elecciones. "Hablamos con él, llegamos a un acuerdo y concluí la transferencia", dijo.
Greenwood tiene destino
Mason Greenwood ya ha elegido su camino. El que fuera futbolista del Manchester United y del Getafe abandonará el Olympique de Marsella este verano. Llegó a sonar incluso para el FC Barcelona o el Atlético de Madrid; sin embargo, su próximo destino podría ser la AS Roma, con quien firmaría un contrato hasta el año 2031, según informa el periodista Nicolò Schira. Con el acuerdo total con el jugador, los italianos presentarán ahora una oferta cercana a los 50 millones que piden los franceses.
Día Iraola
El Liverpool firmará hoy a Andoni Iraola, según avanza Fabrizio Romano. Cinco días después de oficializarse la marcha de Arne Slot, el exentrenador del Bournemouth firmará este jueves su contrato y cogerá las riendas del banquillo 'red'.
- El United, abierto a ceder por Rashford ante la postura del Barça
- En directo: Enrique Riquelme anuncia un bombazo en El Hormiguero
- Bernardo Silva cambia de planes
- Decisión final para Vlahovic
- Juanma Rodríguez deja boquiabiertos a los tertulianos de 'El Chiringuito' tras hablar sobre la situación actual del Barça: 'Es lo que hay que hacer
- El Barça acelera la operación salida
- Siro López desvela qué jugador haría ganar las elecciones del Real Madrid: 'Solo hay uno
- Ter Stegen tiene el camino trazado: ¿lo recorrerá?