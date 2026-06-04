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MERCADO DE FICHAJES

Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa

Andoni Iraola dirige al Bournemouth en el partido ante el Crystal Palace

Andoni Iraola dirige al Bournemouth en el partido ante el Crystal Palace / Europa Press

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Marc Marín

Marc Marín

Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy jueves 4 de junio.

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