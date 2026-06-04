Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Luis Suárez, baza electoral en Turquía

El colombiano Luis Suárez es uno de los delanteros más deseados de Europa. El que fuera jugador del Real Zaragoza o el Almería aterrizó en el Sporting CP con el objetivo de hacer olvidar a Gyökeres. Y vaya si lo logró. Con 38 goles esta temporada, el nueve se ha convertido en una baza electoral... en Turquía. Hakan Safi, candidato a la presidencia del Fenerbahçe, asegura haber llegado a un acuerdo con Luis Suárez en caso de ganar las elecciones. "Hablamos con él, llegamos a un acuerdo y concluí la transferencia", dijo.