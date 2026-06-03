Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

El United no se detiene

Según Fabrizio Romano, Éderson, centrocampista de la Atalanta, será el primer fichaje del Manchester United. Casemiro y Ugarte saldrán, pero Carrick tiene entre ceja y ceja incorporar a más jugadores. Uno de ellos, Carlos Baleba, jugador por el que el Brighton pediría cerca de unos 120 millones de euros.