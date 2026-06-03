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MERCADO DE FICHAJES

Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa

Arbeloa: "Con el tema de Huijsen o Mastantuono soy muy claro: es que son muy jóvenes"

Arbeloa: "Con el tema de Huijsen o Mastantuono soy muy claro: es que son muy jóvenes"

Arbeloa: "Con el tema de Huijsen o Mastantuono soy muy claro: es que son muy jóvenes" / REAL MADRID TV

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Àlex Calaff

Àlex Calaff

Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy martes 2 de junio.

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