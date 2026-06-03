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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy martes 2 de junio.
El United no se detiene
Según Fabrizio Romano, Éderson, centrocampista de la Atalanta, será el primer fichaje del Manchester United. Casemiro y Ugarte saldrán, pero Carrick tiene entre ceja y ceja incorporar a más jugadores. Uno de ellos, Carlos Baleba, jugador por el que el Brighton pediría cerca de unos 120 millones de euros.
Míchel quiere a Ceballos
Dani Ceballos abandonará el Real Madrid este verano. Según indicó Matteo Moretto, el centrocampista español está en la rampa de salida del club blanco y su destino podría ser el Ajax, tal y como expresó Fabrizio Romano. Míchel, nuevo entrenador del club neerlandés, estaría interesado en contar con sus servicios.
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