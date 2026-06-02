Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Oportunidad de mercado con Taty Castellanos

El Everton se ha sumado a la lista de clubes de la Premier League que siguen de cerca la situación de Taty Castellanos. El delantero del West Ham United ha despertado interés en el mercado tras el descenso de los Hammers a la Championship.

El atacante argentino, que llegó al conjunto londinense el pasado mes de enero, dejó sensaciones muy positivas durante sus primeros meses en Inglaterra. A pesar de no poder evitar la caída de su equipo, consumada en la última jornada del campeonato, sus actuaciones han llamado la atención de varios equipos de la máxima categoría.

Con el West Ham preparando una profunda reestructuración de su plantilla para afrontar su regreso a la segunda división, el futuro de Taty Castellanos podría estar lejos del London Stadium, mientras el Everton y otros clubes de la Premier permanecen atentos a cualquier movimiento.