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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy martes 2 de junio.
El Bayern ya negocia por Saibari
El Bayern ya se mueve tras el fracaso con Gordon, quien acabó firmando por el FC Barcelona. Según Fabrizio Romano, el club bávaro ha iniciado las conversaciones con Ismael Saibari. Las discusiones comenzaron después de que se frustrara el acuerdo con Gordon, Saibari es valorado y está esperando para conocer el precio del PSV.
Oportunidad de mercado con Taty Castellanos
El Everton se ha sumado a la lista de clubes de la Premier League que siguen de cerca la situación de Taty Castellanos. El delantero del West Ham United ha despertado interés en el mercado tras el descenso de los Hammers a la Championship.
El atacante argentino, que llegó al conjunto londinense el pasado mes de enero, dejó sensaciones muy positivas durante sus primeros meses en Inglaterra. A pesar de no poder evitar la caída de su equipo, consumada en la última jornada del campeonato, sus actuaciones han llamado la atención de varios equipos de la máxima categoría.
Con el West Ham preparando una profunda reestructuración de su plantilla para afrontar su regreso a la segunda división, el futuro de Taty Castellanos podría estar lejos del London Stadium, mientras el Everton y otros clubes de la Premier permanecen atentos a cualquier movimiento.
'No' de Guardiola a Beckham
Según publica Daily Mirror, Pep Guardiola ha rechazado la propuesta de David Beckham para convertirse en el nuevo entrenador del Inter Miami y reencontrarse con Leo Messi.
Tras la salida de Javier Mascherano, Beckham situó a Guardiola como su principal objetivo e incluso retrasó la contratación de un nuevo técnico con la esperanza de convencer al entrenador catalán. Sin embargo, sus intentos no han dado resultado.
De acuerdo con la información del medio británico, Guardiola tiene la intención de tomarse un periodo de descanso antes de asumir un nuevo proyecto, tal y como ya hizo en el pasado entre sus etapas en el Barcelona y el Bayern de Múnich. Su prioridad ahora es desconectar y recuperar energías, por lo que el Inter Miami no será su próximo destino.
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