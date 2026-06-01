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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy lunes 1 de junio.
Arabia llama a la puerta de Konaté
Tras la salida de Arne Slot hace unos días... el Liverpool anunció ayer la marcha de Ibrahima Konaté. El futbolista francés no renovará en Anfield y buscará un nuevo proyecto. En ese sentido, el futbolista -que llegó a sonar con fuerza para el Real Madrid-, podría terminar marchándose a Arabia Saudí. Según informa 'Foot Mercato', Konaté es el objetivo prioritario del Al-Ittihad.
Atentos a Rúben Dias
Rúben Dias sigue debatiendo su futuro. El futbolista del Manchester City, que fue ofrecido al Real Madrid, es el gran deseado del Inter de Milán, que pretende renovar su defensa ante la posibilidad de sufrir bajas dolorosas este verano, como la de Yann Bisseck. En Italia aseguran incluso que el desembolso por el portugués podría ser bastante suculento.
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