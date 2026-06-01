Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Arabia llama a la puerta de Konaté

Tras la salida de Arne Slot hace unos días... el Liverpool anunció ayer la marcha de Ibrahima Konaté. El futbolista francés no renovará en Anfield y buscará un nuevo proyecto. En ese sentido, el futbolista -que llegó a sonar con fuerza para el Real Madrid-, podría terminar marchándose a Arabia Saudí. Según informa 'Foot Mercato', Konaté es el objetivo prioritario del Al-Ittihad.