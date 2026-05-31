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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy domingo 31 de mayo.
De Bruyne lanza un dardo
¿Dónde jugará Kevin de Bruyne la próxima temporada? El belga responde: "Todavía me queda un año de contrato, pero quiero tener una conversación con el Napoli". Y aprovecha para lanzar un mensaje. "El año pasado también se dijeron varias cosas: 'Vamos a jugar de una manera determinada, vamos a hacer esto y aquello', pero luego no se materializó nada de ello, y eso es una lástima. Quiero disfrutar cuando juego al fútbol", desveló el jugador del Nápoles a 'Nieuwsblad'.
Rafa Leao dice adiós
Rafa Leao se marchará del Milan. Así lo desea el futbolista, que desveló sus planes en 'Sport TV' esta pasada madrugada. "Creo que le he dado al Milan todo lo que podía darle. Ha sido un club que me ha ayudado a crecer mucho y que me ha apoyado en los momentos difíciles. Estoy contento de haber conseguido dejar mi huella en la historia del club. Todo el mundo tiene sus sueños, sus retos, las cosas que desea, los objetivos que quiere alcanzar. Y yo también quiero afrontar un nuevo reto en una nueva liga", dijo.
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