Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Rafa Leao dice adiós

Rafa Leao se marchará del Milan. Así lo desea el futbolista, que desveló sus planes en 'Sport TV' esta pasada madrugada. "Creo que le he dado al Milan todo lo que podía darle. Ha sido un club que me ha ayudado a crecer mucho y que me ha apoyado en los momentos difíciles. Estoy contento de haber conseguido dejar mi huella en la historia del club. Todo el mundo tiene sus sueños, sus retos, las cosas que desea, los objetivos que quiere alcanzar. Y yo también quiero afrontar un nuevo reto en una nueva liga", dijo.