Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Oficial Anthony GordonAnthony GordonFichajes BarcelonaAtlético Lamine YamalAtlético BarçaClasificación Giro ItaliaHorario Castilla SabadellHorario Sprint MotoGP ItaliaJulián ÁlvarezGordonNoticias BarçaAlexia PutellasMercado de fichajesEtapa 19 Giro de ItaliaGrupo España Europeo Sub-17Djokovic próximo torneoRanking ATP hoyAsí juega Antonhy GordonXavi PascualCuándo juega JodarDinero Ramos SevillaRiquelme FlorentinoKilian JornetPlayoffs ascenso Primera RFEFRafa NadalHija GuardiolaMaldiniPS StoreConvocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Cuándo juega España
instagramlinkedin
En directo

En directo

MERCADO DE FICHAJES

Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa

Jose Mourinho, entrenador del Benfica, durante un partido de la presente temporada.

Jose Mourinho, entrenador del Benfica, durante un partido de la presente temporada. / ESTELA SILVA / EFE

Marc Marín

Marc Marín

Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy sábado 30 de mayo.

Actualizar

TEMAS