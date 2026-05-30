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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy sábado 30 de mayo.
Fugas en el Benfica
River Plate anunció el fichaje del defensor Nicolás Otamendi, que se incorporará al equipo después de jugar con la selección de Argentina el Mundial y tras haber culminado su contrato con el Benfica portugués. No renueva el capitán de las Águilas tras el adiós de José Mourinho, siendo una de las primeras grandes figuras en abandonar el Benfica desde que se conociese el fichaje del técnico portugués por el Real Madrid.
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