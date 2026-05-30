Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Fugas en el Benfica

River Plate anunció el fichaje del defensor Nicolás Otamendi, que se incorporará al equipo después de jugar con la selección de Argentina el Mundial y tras haber culminado su contrato con el Benfica portugués. No renueva el capitán de las Águilas tras el adiós de José Mourinho, siendo una de las primeras grandes figuras en abandonar el Benfica desde que se conociese el fichaje del técnico portugués por el Real Madrid.