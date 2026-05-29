Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Yeremay, blindado

Sin embargo, tal y como informa 'La Voz de Galicia', los lisboetas pueden ir olvidándose del futbolista grancanario. Según informa el rotativo gallego, el Deportivo blindará a su perla con una cláusula prohibitiva, que rondará los 150 millones de euros, lo que convertiría a Yeremay en el segundo deportista más caro de la historia del Depor.

Yeremay celebra su gol en el triunfo contra el Mirandés en Riazor. / Casteleiro

Lea la pieza de Jonathan Moreno y Marc Gázquez.