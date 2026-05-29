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MERCADO DE FICHAJES

Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa

Gvardiol sufrió molestias al término del duelo ante el Tottenham, pero jugó sin problemas en el Vitality Stadium

Gvardiol sufrió molestias al término del duelo ante el Tottenham, pero jugó sin problemas en el Vitality Stadium / @ManCity

Àlex Calaff

Àlex Calaff

Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy martes 26 de mayo.

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