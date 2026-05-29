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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy martes 26 de mayo.
Yeremay, blindado
Sin embargo, tal y como informa 'La Voz de Galicia', los lisboetas pueden ir olvidándose del futbolista grancanario. Según informa el rotativo gallego, el Deportivo blindará a su perla con una cláusula prohibitiva, que rondará los 150 millones de euros, lo que convertiría a Yeremay en el segundo deportista más caro de la historia del Depor.
Iñigo Martínez seguirá en Arabia
Según informó el medio 'Al-Riyadiyah', Iñigo Martínez continuará en el Al-Nassr después de activar la cláusula de extensión de contrato automática incluida en su acuerdo. El central español ha sido una de las claves del triunfo liguero y el club lo considera vital para seguir cosechando éxitos.
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