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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy martes 26 de mayo.
Robertson seguirá en la Premier
Tottenham llega a un acuerdo para fichar a Andy Robertson, que esta temporada ha cerrado su etapa en el Liverpool. Se espera que el escocér mantenga su pacto verbal y no se marche a la Juventus, que también ha apretado fuerte para ficharlo. De Zerbi lo quiere sí o sí.
Filipe Luis fichará por el AS Mónaco
Filipe Luis fue una de las grandes revelaciones de los banquillos en el mundo del fútbol, pero una mala racha fue suficiente para que Flamengo tomara la radical decisión de destituirlo. Según informa Fabrizio Romano, el ex del Atlético de Madrid dará el salto a un equipo europeo de la mano del AS Mónaco. Según cita el periodista deportivo italiano, "un movimiento sorpresa" porque tenía otros equipos detrás. Firmará hasta junio de 2028.
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