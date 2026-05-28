Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Filipe Luis fichará por el AS Mónaco

Filipe Luis fue una de las grandes revelaciones de los banquillos en el mundo del fútbol, pero una mala racha fue suficiente para que Flamengo tomara la radical decisión de destituirlo. Según informa Fabrizio Romano, el ex del Atlético de Madrid dará el salto a un equipo europeo de la mano del AS Mónaco. Según cita el periodista deportivo italiano, "un movimiento sorpresa" porque tenía otros equipos detrás. Firmará hasta junio de 2028.