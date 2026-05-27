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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy martes 26 de mayo.
El dilema del Barça con Gordon
El Barça tiene cerca la posibilidad de fichar al delantero del Newcastle Anthony Gordon como opción polivalente para su zona ofensiva. Es la posibilidad más real que existe en estos momentos encima de la mesa ante la inmensa dificultad por avanzar en las negociaciones de los dos '9' deseados: tanto Julián Álvarez como Joao Pedro están prácticamente imposibles en estas fechas de mercado.
La Juve lo tiene claro con Yildiz
El CEO de la Juventus, Damien Comoll, señaló la importancia que tienen ambos jugadores. Varios grande equipos de Eruopa les siguen la pista, pero el plan del club turinés es claro: “Sin la Champions League, podríamos vender un poco más de lo planeado, para recaudar fondos y reducir costos. Pero Kenan Yildiz es intocable; es nuestro futuro, también nos gustaría retener a Vlahovic y avanzar juntos”.
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