Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

El dilema del Barça con Gordon

El Barça tiene cerca la posibilidad de fichar al delantero del Newcastle Anthony Gordon como opción polivalente para su zona ofensiva. Es la posibilidad más real que existe en estos momentos encima de la mesa ante la inmensa dificultad por avanzar en las negociaciones de los dos '9' deseados: tanto Julián Álvarez como Joao Pedro están prácticamente imposibles en estas fechas de mercado.

Lea la pieza de Lluis Miguelsanz.