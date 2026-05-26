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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy sábado 23 de mayo.
Diomande gana enteros para el Liverpool
Yan Diomande va dando pasos hacia Anfield. Por lo menos ese es el escenario que dibuja 'Telegraph'. Según la prensa inglesa, el futbolista de Costa de Marfil es el favorito dle Liverpool para relevar a una pieza de la importancia de Mo Salah. El egipcio no es solo uno de los mejores jugadores de la historia del club; también lo es de la Premier League.
Según varias fuentes, la lista de extremos que maneja el club 'red' la completan Anthony Gordon y Bradley Barcola.
El Tottenham vuelve a la carga por Savinho
El Tottenham ya trató de fichar a Savinho el verano pasado, pero Guardiola impidió su salida. Hoy, el técnico catalán ya no está y el equipo londinense salvó la categoría. Según Fabrizio Romano, han vuelto a la carga con los primeros contactos. El futbolista brasileño estaría interesado en el movimiento, según la fuente citada, aunque también tiene el interés del Newcastle.
Los interesados en Iraola
Además del Crystal Palace, Andoni Iraola ha sido tanteado por equipos de otras grandes ligas. Uno de ellos, el Bayer Leverkusen, lo ve como la figura idónea para intentar volver a ganar al Bayern en el Alemania. También ha asomado la cabeza el AC Milan tras la marcha de Allegri. ¿En qué equipo acabará?
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