Diomande gana enteros para el Liverpool

Yan Diomande va dando pasos hacia Anfield. Por lo menos ese es el escenario que dibuja 'Telegraph'. Según la prensa inglesa, el futbolista de Costa de Marfil es el favorito dle Liverpool para relevar a una pieza de la importancia de Mo Salah. El egipcio no es solo uno de los mejores jugadores de la historia del club; también lo es de la Premier League.

Según varias fuentes, la lista de extremos que maneja el club 'red' la completan Anthony Gordon y Bradley Barcola.