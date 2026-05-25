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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy sábado 23 de mayo.
Mingueza, agente libre
Óscar Mingueza no aceptó la oferta de renovación del Celta de Vigo y pone fin a su etapa en Balaídos. Lo hará como agente libre y después de consolidarse completamente como jugador de Primera División. Su buen papel en el club celeste lo llevó incluso a la Selección. Su último partido fue ante el Sevilla y ante su gente, aunque solo jugó 1 minuto. ¿Quién intentará conseguir su firma a coste cero?
Spalletti pide más a la Juventus
El entrenador de la Juventus, Luciano Spalletti, tiene claro que necesita más jugadores y más comprometidos: "Hay que comprar jugadores con carácter, se ve cuando un jugador tiene carácter, por ejemplo Locatelli que lucha por todos los balones. O McKennie. Gente así...", señaló.
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