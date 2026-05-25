Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Mingueza, agente libre

Óscar Mingueza no aceptó la oferta de renovación del Celta de Vigo y pone fin a su etapa en Balaídos. Lo hará como agente libre y después de consolidarse completamente como jugador de Primera División. Su buen papel en el club celeste lo llevó incluso a la Selección. Su último partido fue ante el Sevilla y ante su gente, aunque solo jugó 1 minuto. ¿Quién intentará conseguir su firma a coste cero?