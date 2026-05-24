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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy sábado 23 de mayo.
También hubo mensaje para el Madrid y Mourinho
“Espero no verle. Puede poner cinco ojos en Olise, pero no lo conseguirá”, comentó el histórico dirigente bávaro, Uli Hoeness, a las cámaras de Sky Alemania, refiriéndose al posible interés del Real Madrid en Michael Olise.
Hoeness cierra la puerta a Kane
Uli Hoeness no dejó espacio para rumores sobre la posibilidad de que Harry kane vista de azulgrana: "Es el mejor fichaje que hemos hecho nunca. El Bayern es un club que compra, no que vende. El Barcelona, de todos modos, no tiene dinero"; espetó.
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