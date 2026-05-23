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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional, hoy sábado 23 de mayo.
Bielsa dejará Uruguay tras el Mundial
El 'Loco' Bielsa anunció a pocos días del Mundial que dejará el cargo de seleccionador de Uruguat tras la cita veraniega: "Nuestro trabajo culmina con la Copa del Mundo. Es un milagro para la vida deportiva de cualquier profesional participar en la Copa del Mundo. Personalmente, voy a agradecer toda la vida al Uruguay que me haya permitido poder disfrutar de una competencia como esta", comentó el entrenador argentino en rueda de prensa.
Barco, del Estrasburgo al Chelsea
El Chelsea ya piensa en el 'proyecto Xabi Alonso' y cierra el que será el primer fichaje de su etapa como entrenador 'blue'. Se trata de Valentín Barco, centrocampista del Estrasburgo, equipo que forma parte de la estructura de 'Blue Co', grupo que tiene en propiedad al Chelsea. La información la adelantó Fabrizio Romano.
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