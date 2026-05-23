Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Bielsa dejará Uruguay tras el Mundial

El 'Loco' Bielsa anunció a pocos días del Mundial que dejará el cargo de seleccionador de Uruguat tras la cita veraniega: "Nuestro trabajo culmina con la Copa del Mundo. Es un milagro para la vida deportiva de cualquier profesional participar en la Copa del Mundo. Personalmente, voy a agradecer toda la vida al Uruguay que me haya permitido poder disfrutar de una competencia como esta", comentó el entrenador argentino en rueda de prensa.