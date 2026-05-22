Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Luis Enrique no se lo cree: "¡No quiero que Guardiola se vaya!"

"¡No me lo creo, no me lo creo!", lamentó Luis Enrique a los micrófonos de 'Movistar+'. El asturiano, que no sabe nada del futuro de Pep, se deshizo en elogios hacia la figura del entrenador del Manchester City: "Me gustaria ver a Pep muchos años donde está, es un referente, es el mejor entrenador de todos los tiempos. No por el número de trofeos - qué importa el número de trofeos -, sino por lo que transmite y por cómo ha cambiado el juego".

"Siempre ha tenido y me preguntaba cuando yo era seleccionador el gusanillo de ser entrenador. No creo que sea con Italia, pero tampoco lo podemos descartar".