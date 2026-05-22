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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional.
Luis Enrique no se lo cree: "¡No quiero que Guardiola se vaya!"
"¡No me lo creo, no me lo creo!", lamentó Luis Enrique a los micrófonos de 'Movistar+'. El asturiano, que no sabe nada del futuro de Pep, se deshizo en elogios hacia la figura del entrenador del Manchester City: "Me gustaria ver a Pep muchos años donde está, es un referente, es el mejor entrenador de todos los tiempos. No por el número de trofeos - qué importa el número de trofeos -, sino por lo que transmite y por cómo ha cambiado el juego".
"Siempre ha tenido y me preguntaba cuando yo era seleccionador el gusanillo de ser entrenador. No creo que sea con Italia, pero tampoco lo podemos descartar".
Simeone quiere a Nico González
La cesión de Nico González expira el próximo 30 de junio. El Atlético, sin embargo, está trabajando en su fichaje, tal y como informa 'La Gazzetta dello Sport'. Su contrato incluye una opción de compra tasada en 35 millones de euros, cantidad que el club rojiblanco no está dispuesta a asumir, por lo que negociará con la Juventus un precio inferior: como máximo, 24 millones.
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