Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Bernardo Silva se sincera

Bernardo abrió su corazón y explicó cómo se gestó su salida del Manchester City en 'Canal 11 Soltinhos pelo Mundo': "La decisión tomó su tiempo, no fue solo mía, sino también de mi familia. Fue una decisión que tomé hace unos dos años, cuando firmé mi último contrato con el City , en 2023. Me quedaban tres años de contrato y durante esa temporada (2022/23) decidimos que lo cumpliría y que al final seguiríamos un camino diferente".

Su relación con Pep es muy especial y así lo transmitió: "No sé qué le hice. Siempre sentí que tenía un gran impacto y siempre le caí bien. Desde que llegué sentí el apoyo de mi entrenador y de mi club".

El emotivo abrazo entre Pep Guardiola y Bernardo Silva / Agencias

Para él, sin lugar a dudas, su derrota más dolorosa fue la de la final de la Champions League 2020/21. Aunque también admitió que "la semifinal contra el Real Madrid, donde encajamos dos goles al final (2023/2024), fue aún más difícil".