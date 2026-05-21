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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional.
Bernardo Silva se sincera
Bernardo abrió su corazón y explicó cómo se gestó su salida del Manchester City en 'Canal 11 Soltinhos pelo Mundo': "La decisión tomó su tiempo, no fue solo mía, sino también de mi familia. Fue una decisión que tomé hace unos dos años, cuando firmé mi último contrato con el City , en 2023. Me quedaban tres años de contrato y durante esa temporada (2022/23) decidimos que lo cumpliría y que al final seguiríamos un camino diferente".
Su relación con Pep es muy especial y así lo transmitió: "No sé qué le hice. Siempre sentí que tenía un gran impacto y siempre le caí bien. Desde que llegué sentí el apoyo de mi entrenador y de mi club".
Para él, sin lugar a dudas, su derrota más dolorosa fue la de la final de la Champions League 2020/21. Aunque también admitió que "la semifinal contra el Real Madrid, donde encajamos dos goles al final (2023/2024), fue aún más difícil".
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