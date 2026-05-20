Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Endrick se despide del Lyon

El brasileño, convocado con Brasil para jugar el Mundial, publicó un emotivo vídeo en sus redes sociales para despedirse del club lionés y anunciar su regreso al Real Madrid. "Por desgracia, aunque sea más fuerte, un león no puede quedarse en el mismo lugar. Ahora debo despedirme y emprender un viaje de vuelta que será mucho más largo, porque regreso con mucho más equipaje", relata.

A sus 19 años, viendo su nula participación en el club merengue, decidió marcharse al centro de Francia en calidad de cesión sin opción de compra. Marcó cinco goles en la Ligue 1 y siete asistencias, ha sido una de las claves del OL. 'Les Gones' terminaron cuartos y disputarán la repesca clasificatoria para la próxima Champions.