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MERCADO DE FICHAJES

Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa

Antonio Conte, entrenador del Nápoles, durante la rueda de prensa

Antonio Conte, entrenador del Nápoles, durante la rueda de prensa / EFE/ANTONIO BALASCO

Clàudia Espinosa

Clàudia Espinosa

Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional.

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