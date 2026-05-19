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MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de verano del fútbol nacional e internacional.
Valentín Barco, fichaje para Xabi
Colo Barco se despidió del Estrasburgo, club del consorcio BlueCo, en su cuenta de 'Instagram' y, salvo sorpresa, su próximo destino será el Chelsea de Xabi Alonso. Tras un año y medio en el club alsaciano, donde disputó 58 partidos, marcó tres goles y dio 11 asistencias, está a punto de dar el gran salto de su carrera.
El argentino encontró su sitio en el Estrasburgo tras sus etapas fallidas en el Brighton y el Sevilla, siendo un jugador clave en el equipo: "Siempre dejé todo en la cancha en cada partido por esta camiseta. Quiero agradecerle a mis compañeros que me hicieron todo más fácil, a Liam y su staff por la confianza que me dieron y por hacerme el jugador que soy, a Gary y su staff por entenderme y ayudarme a mejorar, a todos los que trabajan en el club y nos acompañan y apoyan todos los días y a los hinchas por el cariño que siempre me brindaron.
A la distancia voy a apoyarlos y hacer fuerza para que ganen siempre, estoy totalmente agradecido a Strasbourg y vamos a volver con mi familia siempre que podamos, es un lugar muy especial en nuestras vidas".
El futuro de Brahim, en manos de Mou
Brahim gusta a la Juventus. Según 'Tuttosport', el marroquí es la alternativa a un Bernardo Silva al que ya dan por perdido en Italia. El hecho de que la 'Vecchia Signora' se haya quedado prácticamente sin la participación en la próxima Champions impide la llegada del luso.
El futuro de Brahim depende, en gran medida, de José Mourinho. Si lo considera transferible, se podría llegar a un acuerdo con la Juve. Ya mantuvieron contactos por Gonzalo García.
Conte se va y renuncia a 18 millones
El Nápoles y Antonio Conte separarán sus caminos, así lo asegura 'La Repubblica'. El entrenador ha decidido poner punto final a su etapa en el Diego Armando Maradona, renunciando a su último año de salario y a toda indemnización (unos 18 millones brutos). A Conte le seduce la 'Azzurra', pero también podría tomarse un año sabático. Maurizio Sarri es el favorito para sucederle.
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