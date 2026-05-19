Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

Valentín Barco, fichaje para Xabi

Colo Barco se despidió del Estrasburgo, club del consorcio BlueCo, en su cuenta de 'Instagram' y, salvo sorpresa, su próximo destino será el Chelsea de Xabi Alonso. Tras un año y medio en el club alsaciano, donde disputó 58 partidos, marcó tres goles y dio 11 asistencias, está a punto de dar el gran salto de su carrera.

El argentino encontró su sitio en el Estrasburgo tras sus etapas fallidas en el Brighton y el Sevilla, siendo un jugador clave en el equipo: "Siempre dejé todo en la cancha en cada partido por esta camiseta. Quiero agradecerle a mis compañeros que me hicieron todo más fácil, a Liam y su staff por la confianza que me dieron y por hacerme el jugador que soy, a Gary y su staff por entenderme y ayudarme a mejorar, a todos los que trabajan en el club y nos acompañan y apoyan todos los días y a los hinchas por el cariño que siempre me brindaron.

A la distancia voy a apoyarlos y hacer fuerza para que ganen siempre, estoy totalmente agradecido a Strasbourg y vamos a volver con mi familia siempre que podamos, es un lugar muy especial en nuestras vidas".