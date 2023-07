Mercado de fichajes, en directo hoy: Mbappé, Vitor Roque, Abde, Oriol Romeu... | Altas, bajas y rumores del Real Madrid, Barcelona...

La Lazio está a punto de cerrar el acuerdo con el Al Hilal para vender a Milinković Savić por una cifra cercana a los 40 millones, según apunta el periodista Fabrizio Romano

Se espera que el jugador serbio dé su luz verde final justo después de que se haya discutido los últimos detalles del contrato que firmará por tres años.

Al Hilal and Lazio will check documents of final official bid for Milinković Savić — as Italian club are set to approve deal if they get €40m fixed and guaranteed fee. 🚨🔵🇸🇦



Sergej, expected to give his final green light right after as three year deal has been discussed. pic.twitter.com/UwmgozPvkN