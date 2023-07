Mercado de fichajes, en directo hoy: Mbappé, Lucas Hernández, Arda Güler, Oriol Romeu... | Altas, bajas y rumores del Real Madrid, Barcelona...

El Bayern quiere reforzar la posición de delantero centro y apuesta por la incorporación de Harry Kane. La última oferta del conjunto muniqués por el atacante inglés ha sido de 80 millones de euros...pero el Tottenham no tiene ninguna intención de aceptarla.

Según apunta el periodista Fabrizio Romano, los 'Spurs' aseguran que esta cantidad no será suficiente para llegar a un acuerdo para el traspaso de Kane.

Tottenham are not intentioned to accept €80m fixed fee for Harry Kane. Sources close to Spurs guarantee that this amount won't be enough for Bayern to make deal happen. ⚪️⚠️ #THFC



Bayern want to insist on Kane as they still hope to make progress on this deal. pic.twitter.com/RR8MVcPj8J