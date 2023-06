Mercado de fichajes, en directo hoy: Güler, Neymar, Mbappé... | Altas, bajas y rumores del Real Madrid, Barcelona...

09:34

ZANIOLO SUEÑA CON LA JUVENTUS

Nicolò Zaniolo, uno de los talentos de la Roma que dejó escapar tras su traspaso al Galatasaray, no ha escondido sus ganas de jugar en la Juventus. "La Juventus es la Juventus, con Champions o sin Champions da igual. Siempre he sido de la Juve. Pogba era mi ídolo. Me encantaría jugar allí", dijo en declaraciones a 'La Gazzetta dello Sport'.

Zaniolo quiere jugar en la Juventus | EFE

Hace unos años, Zaniolo era considerado una de las promesas con mayor proyección del 'Calcio'.