Mercado de fichajes, en directo hoy: Neymar, Simons, Kane, Mbappé... | Altas, bajas y rumores del Real Madrid, Barcelona...

13:51

SON SE CONFIESA SOBRE SU FUTURO

Muchos futbolistas están optando por mudarse a Arabia Saudí ante el potencial económico que atesora. De esta manera, jugadores como Kanté, Benzema, Rodrigo Moreno, Firmino o Cristiano Ronaldo, ya han fichado por clubes saudíes.

El país árabe quiere que Son, futbolista del Tottenham, siga los pasos de estos últimos. No obstante, el surcoreano ha vuelto a decir que no quiere irse del equipo londinense y que aún no sería el momento de viajar a Arabia.