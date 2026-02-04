Mercado de fichajes: altas y bajas de Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, PSG...

JAMES YA TIENE EQUIPO

Buenos días. Arrancamos el directo con el nuevo destino de un James Rodríguez que ha sufrido de lo lindo para encontrar equipo. Una situación sorprendente la que ha vivido el cafetero, sin equipo tras terminar su vinculación con Club León. Una de las estrellas de la selección colombiana, jugará en el Minnesota United, según Fabrizio Romano. Las negociaciones están en su fase final y el jugador está completamente feliz.