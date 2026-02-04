Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Munuera MonteroAlbacete - BarcelonaSorteo Copa del ReySemifinales Copa del ReyRivales Barcelona CopaMercado NBATest MotoGP directoDónde ver Test MotoGPAraujoVolta Comunitat ValencianaJuegos Olímpicos InviernoEspaña vs CroaciaJuan JoséBalizaBernardo SilvaToni NadalGroenlandiaSeis NacionesBarça Youth LeagueVAR Copa del ReyCruces playoffs ChampionsRivales Barcelona ChampionsRival Real Madrid ChampionsFechas playoffs ChampionsJorge ReyJuan Carlos Rivero
instagramlinkedin
En directo

En directo

FÚTBOL INTERNACIONAL

Mercado de fichajes: altas y bajas de Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, PSG...

Sigue en directo las última hora sobre el mercado de fichajes hoy, 4 de febrero de 2026. Altas y bajas sorprendentes, rumores, comentarios...

James Rodríguez, con Club León

James Rodríguez, con Club León / X

Àlex Calaff

Àlex Calaff

Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.

Actualizar

OFICIAL: SOLUCIONADO EL LÍO CON KANTÉ

Tras bastante incertidumbre sobre si se acabaría llegando a Turquía o no, por temas burocráticos y de documentación, N'Golo Kanté ya es oficialmente jugador del Fenerbahçe. El campeón del mundo firma hasta junio de 2028.

RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS email

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Decisión tomada con Bernardo Silva
  2. Sitúan a un crack mundial en la órbita del Madrid: costaría más de 100 millones de euros
  3. Rotaciones sin revolución: el plan de Flick para el Albacete-Barça de Copa del Rey
  4. El lío millonario que le viene al Barça con Ter Stegen
  5. Òscar Garcia: Las anécdotas que vivió en un año con el revolucionario Benito Floro en el Albacete y su golazo al Real Madrid
  6. Juan Carlos Rivero la vuelve a liar y el Barça paga las consecuencias de su nuevo lapsus: 'Se juega...
  7. Así es Lucia Loi, el otro motivo que hace sonreír a Rashford en Barcelona: Entre 'selfies' y monumentos
  8. Juan José, agricultor: 'He pasado de ganar 40.000 euros a 650.000 euros al año gracias a este fruto seco

¡Se acabó el sufrimiento de James!

¡Se acabó el sufrimiento de James!

Sara Carbonero rompe su silencio tras su ingreso y dedica unas palabras a Iker Casillas

Sara Carbonero rompe su silencio tras su ingreso y dedica unas palabras a Iker Casillas

Mounir Nasraoui, desatado tras el gol de Lamine en Copa: "No queráis pisar mi nombre"

Mounir Nasraoui, desatado tras el gol de Lamine en Copa: "No queráis pisar mi nombre"

Test de pretemporada de MotoGP, en directo: tiempos de Marc Márquez y Pedro Acosta en Sepang, en vivo

Test de pretemporada de MotoGP, en directo: tiempos de Marc Márquez y Pedro Acosta en Sepang, en vivo

Boris Becker, leyenda del tenis, sobre la ruptura Alcaraz - Ferrero: "Fue la decisión correcta. El viaje continúa y tiene el mundo del tenis a sus pies"

Boris Becker, leyenda del tenis, sobre la ruptura Alcaraz - Ferrero: "Fue la decisión correcta. El viaje continúa y tiene el mundo del tenis a sus pies"

Nuevo guiño de Julián Álvarez al Barça

Nuevo guiño de Julián Álvarez al Barça

Tras el fichaje de Benzema, Arabia mira a Vinicius... y de refilón a Guardiola: "Si está disponible, lo van a intentar traer"

Tras el fichaje de Benzema, Arabia mira a Vinicius... y de refilón a Guardiola: "Si está disponible, lo van a intentar traer"

Roberto Brasero pone en alerta a España por la borrasca Leonardo: "Las lluvias van a ser abundantes"

Roberto Brasero pone en alerta a España por la borrasca Leonardo: "Las lluvias van a ser abundantes"