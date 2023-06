Mercado de fichajes del 8 de junio, en directo | Neymar se ofrece al Barça

11:27

¡Neymar se ofrece al Barça!

Después de la 'no' llegada de Messi, el objetivo del Barça es fichar alguna estrella que marque claramente las diferencias con prioridades claras. Uno de los jugadores que se ha ofrecido al club blaugrana es Neymar, que saldrá del PSG y que estaría dispuesto a hacer un esfuerzo para volver.

Para Xavi es prioritario firmar a un segundo goleador, a un centrocampista que sustituya a Busquets y también a un jugador de banda porque no cuenta con Ferrán Torres y Ansu Fati. No obstante, el Barça no ve claro una llegada de Neymar y sería una operación demasiado compleja.