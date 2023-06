Mercado de fichajes del 7 de junio, en directo | El Barça, a por Cancelo

Es cuestión de horas. Mac Allister será nuevo jugador del Liverpool de Kloop y se convertirá en el primer fichaje del nuevo proyecto 'Red'. El jugador argentino ha sido objeto de deseo de muchos clubes europeos, pero finalmente son los del técnico alemán los que se han llevado el premio.

Así, según informa Fabrizio Romano, Alexis Mac Allister ya ha pasado la revisión médica y hoy podría firmar ya su nuevo contrato. Los 'reds' han sufrido mucho esta temporada en parte por la falta de un medio organizador en el centro del campo.

Las lesiones recurrentes de Thiago han mermado mucho al equipo y el medio argentino podría ser la alternativa perfecta para el equipo. El argentino fue clave en el Mundial de Argentina y ha sido el jugador más importante del gran Brighton de esta temporada.

Alexis Mac Allister has completed the medical tests as new Liverpool player — set to sign the contract today. 🚨🔴✅ #LFC



Long term deal will be valid until June 2028. pic.twitter.com/N85cWxwm5P