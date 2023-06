Mercado de fichajes del 6 de junio, en directo

El Liverpool está cerca de conseguir el fichaje de Alexis Mac Allister. Los Reds pagarán la cláusula de salida que es mucho menos que 70 millones de euros y se convertirá en el primer fichaje de los de Kloop.

Según informa Fabrizio Romano, hoy pasará la revisión médica con su nuevo equipo y mañana será cuando el futbolista argentino firme su nuevo contrato como nuevo futbolista 'Red'.

Understand Liverpool have booked a medical today for Alexis Mac Allister. 🚨🔴 #LFC



The plan is advance on formal contracts stuff today, complete medical then sign contract on Wednesday.



Deal until June 2028.



Alexis wants move completed before travelling to join Argentina NT. pic.twitter.com/GIXcSY9lom