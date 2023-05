Mercado de fichajes del 30 de mayo, en directo

10:57

Raphinha, la última bala

No es ningún secreto que el Barça necesita vender mucho y bien para que su plan de viabilidad pueda cumplirse y no haya problemas de inscripciones con los fichajes necesarios para la próxima temporada. Aun así, la idea principal era no vender a jugadores importantes salvo que fuera absolutamente necesario o llegara alguna oferta descomunal totalmente fuera de mercado.

Deco representaba hasta ahora a Raphinha y en las primeras reuniones ha dejado claro que a él le gustaría seguir apostando por el brasileño. El extremo ha tenido minutos, ha dado muchas asistencias y se ha adaptado más bien que mal, aunque tiene pinta que la próxima temporada no será titular si viene todo lo que tiene que venir.

La idea de Deco ha quedado clara, pero el director deportivo también ha comentado de forma interna que, si es absolutamente necesario, Raphinha saldrá del Barça por un montón de millones. Él sabe más que nadie los clubs que lo desean -Newcastle y Chelsea sobre todo- y el beneficio que podría dejar este traspaso. Estando dentro del club se ve capaz de convencerle si fuera preciso, pero hoy por hoy se va a intentar que siga.