Mercado de fichajes del 25 de mayo, en directo: Iniesta busca destino

Arne Slot lo ha confirmado: se quedará en el Feyenoord. Después de rumores que lo situaban como uno de los candidatos para dirigir el Tottenham, el neerlandés ha tomado la decisión de seguir en el banquillo del equipo en el que lleva ya dos temporadas.

Arne Slot stays at Feyenoord and will not sign as Tottenham coach



“I have read the rumors, but it is my wish stay at Feyenoord and to continue what we’ve built over the past two seasons”, tells @ADnl.



"My wish is to stay, continue working on what we created last year".