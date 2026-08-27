Marc Guiu elige nuevo destino

Todo apunta a que Marc Guiu afrontará un nuevo capítulo en su carrera después de una temporada en la que continuó acumulando experiencia en el fútbol inglés. El delantero español comenzó el curso pasado cedido en el Sunderland, una oportunidad para seguir creciendo y disfrutar de protagonismo en un equipo de la Premier League. Su etapa en los 'Black Cats', sin embargo, fue breve, ya que el Chelsea decidió recuperar al futbolista pocas semanas después.

Guiu disputó tres encuentros con el Sunderland y marcó un gol en la Copa de la Liga antes de regresar a Stamford Bridge. La situación en el Chelsea había cambiado y el conjunto londinense necesitaba contar de nuevo con el delantero español, que volvió a ponerse a disposición del primer equipo para afrontar la temporada.

Marc Guiu, jugador del Chelsea / Instagram: @marcguiu9

De nuevo bajo las órdenes del Chelsea, el atacante catalán tuvo poco protagonismo, aunque dejó algunos momentos destacados, entre ellos su actuación en la Champions League. El delantero marcó ante el Ajax en la fase de grupos, en una noche en la que el Chelsea se impuso por 5-1.

Guiu, formado en La Masia, dio el salto al fútbol inglés en el verano de 2024, cuando el Chelsea apostó por su incorporación procedente del FC Barcelona. Desde entonces, el delantero ha continuado su proceso de adaptación a un nuevo campeonato y a un fútbol con un estilo diferente, acumulando así minutos tanto en la Premier League como en las competiciones europeas.

Marc Guiu abrió el marcador ante el Ajax / Champions

La prioridad de Marc Guiu

Ahora, el atacante podría afrontar un nuevo reto en Italia. Marc Guiu tiene al Nápoles como su prioridad para continuar su carrera, por delante de las propuestas que ha recibido desde España. Según Fabrizio Romano, el delantero español tiene prácticamente acordados los términos personales con el conjunto italiano, aunque las negociaciones entre los clubes continúan abiertas.

El principal punto pendiente está en el acuerdo entre Chelsea y Nápoles. El conjunto londinense parte de una valoración de 25 millones de euros por el delantero, mientras que el club italiano trabaja para cerrar la operación por una cantidad inferior. Las conversaciones avanzan sobre una cifra superior a los 15 millones de euros.

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El Nápoles se presenta así como una opción que convence especialmente al futbolista. El club italiano busca reforzar su ataque y Guiu podría encontrar en el conjunto napolitano un nuevo escenario para continuar su crecimiento y dar un paso adelante en su carrera.