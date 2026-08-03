La maldición del Dibu continúa: se cae otro destino para salir del Aston Villa

Emiliano Damián 'el Dibu' Martínez es uno de los guardametas con más caché en la actualidad, pues bajo los palos de la Selección de Argentina ha logrado proclamarse bicampeón de América y campeón del mundo, además de lograr destacarse muchísimo en los premios individuales, al ser el único cancerbero en ganar en dos ocasiones el 'The Best' de la FIFA a mejor portero y en otras dos el 'Trofeo Yashin' de 'France Football'.

De esta manera, en verano de 2025 llegó a despedirse de su afición en el último enfrentamiento en Villa Park, ya que entendía que su etapa en el Aston Villa había llegado a su fin y que era el momento de apuntar a los grandes conjuntos de Europa. Sin embargo, finalmente 'el Dibu' no logró fichar por otro conjunto y se quedó en el club dirigido por Unai Emery.

Tras una gran campaña 25/26, el argentino alzó la Europa League a nivel clubes y alcanzó otra final del mundo frente a España, en la cual no logró evitar la derrota pese a una gran actuación. Así, parecía imposible que este mercado no fuera el momento de recalar en otro club, por lo que el interés de la Juventus de Turín apuntaba a concretarse, aunque finalmente la opción de la 'Vecchia Signora' ha quedado descartada.

Condenado a seguir en Villa Park

"Martínez se quedará con nosotros, no tenemos intención de dejarlo marchar este verano", declaró hace algunas semanas el directivo del Aston Villa, Damian Vidagany. Aun así, el interés de los 'bianconeros' parecía seguir adelante, aunque el periodista Fabrizio Romano informó de que la operación está completamente descartada. Según el italiano, la Juventus ha informado al equipo de la Premier League de sus planes de no seguir adelante con el traspaso. Dicha decisión se habría tomado internamente hace algunos días, puesto que la Juve considera que los costos del traspaso son demasiado altos.

El 'Dibu' Martínez, portero de Argentina / EFE

Una vez terminen sus merecidas vacaciones tras la Copa del Mundo de la FIFA en la que logró llevar a su país al subcampeonato, el guardameta sudamericano deberá regresar a la dinámica del Aston Villa. Hasta el momento, pese a su gran nivel, 'el Dibu' MartÍnez padece una maldición que le impide abandonar el Aston Villa. Mientras, los años van pasando y, si bien un portero puede alargar más su carrera, las opciones de recalar en alguno de los clubes punteros del viejo continente van disminuyendo.