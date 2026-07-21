Luz verde con Modric

Luka Modric continuará al menos una temporada más en el AC Milan. De acuerdo con la información de Fabrizio Romano, el centrocampista croata ha alcanzado un acuerdo verbal con el conjunto 'rossonero' para ampliar su vinculación con un nuevo contrato de corta duración, después de dar el visto bueno definitivo a la propuesta del club. La firma oficial se espera en los próximos días, una vez queden resueltos los últimos trámites.

A sus 40 años, el Balón de Oro de 2018 demuestra que todavía no contempla la retirada. Tras una primera campaña en San Siro, Modric ha decidido prolongar su carrera y seguir siendo una de las referencias del proyecto deportivo milanista, donde su liderazgo dentro del vestuario y su experiencia continúan siendo considerados activos fundamentales.

La continuidad del exjugador del Real Madrid llega después de varias conversaciones mantenidas con el club y también con el nuevo entrenador, Rúben Amorim, cuya llegada al banquillo ha sido un factor importante en la planificación de la próxima temporada. Según las informaciones publicadas en Italia, el técnico portugués trasladó al internacional croata que sigue contando con él como una pieza valiosa tanto por su rendimiento como por su influencia sobre un vestuario con una importante presencia de futbolistas jóvenes.

Modric aterrizó en el Milan en el verano de 2025 tras poner fin a una histórica etapa de trece temporadas en el Real Madrid, donde levantó un total de 28 títulos, entre ellos seis Champions League, además del Balón de Oro conquistado en 2018. La llegada al club italiano respondió también a un deseo personal del croata, ya que en varias ocasiones había reconocido su simpatía por la entidad 'rossonera' desde niño.

Luka Modric, tras la eliminación de Croacia ante Portugal en el Mundial de 2026 / EP

El Milan siempre ha considerado que la aportación de Modric iba mucho más allá de las estadísticas. Su capacidad para ordenar el juego, gestionar los tiempos de los partidos y ejercer de mentor para las nuevas incorporaciones convenció a la dirección deportiva de ofrecerle continuidad pese a su edad. La intención del club es mantener esa mezcla entre experiencia y juventud sobre la que pretende construir el nuevo proyecto.

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Con el acuerdo verbal ya alcanzado y el visto bueno definitivo del futbolista, únicamente resta la firma para hacer oficial una renovación que permitirá a una de las grandes leyendas del fútbol europeo seguir compitiendo en la élite. Modric, lejos de pensar en la retirada, prolongará así una carrera que continúa escribiendo capítulos históricos más allá de su inolvidable etapa en el Santiago Bernabéu.