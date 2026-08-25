Luis Suárez, el 'otro 9' que sonó par el Barça, negocia con el Nottingham Forest

Uno de los grandes objetivos de este mercado de verano del FC Barcelona era la posición de delantero centro. Tras perder a Robert Lewandowski y Ferran Torres en una misma ventana de transferencias, el gran propósito culé era Julián Álvarez, aunque la entidad se ha encontrado con varios problemas para firmar al argentino. El principal, la rotunda negativa del Atlético de Madrid a vender a un jugador que ya se había mostrado abierto a salir.

En este contexto, Deco examinó el mercado e identificó a varios perfiles que podrían reforzar la plantilla de Hansi Flick. Joao Pedro, Lautaro Martínez, Nicolò Tresoldi, Georges Mikautadze... Y Luis Suárez. El delantero colombiano del Sporting CP llegó a ser uno de los principales nombres para ser el '9' azulgrana esta próxima temporada, pero en las últimas semanas todo parece que se ha enfirado.

Ahora, 'L'Équipe' apunta que el atacante de 28 años se encuentra en negociaciones con el Nottingham Forest, equipo de la Premier League que ya ha gastado más de 100 millones de euros en este mercado.

Ex de equipos como Granada, Almería o Olympique de Marsella, el colombiano está valorado en unos 30 millones de euros, pero el Sporting pedía unos 80 cuando el Barça preguntó por él.

A pesar de eso, este fin de semana, el presidente del club portugués, Frederico Varandas, aseguró que Suárez "seguirá siendo jugador del Sporting" ya que de momento, no había "ninguna oferta" por él.

"Suárez seguirá siendo jugador del Sporting. Es un profesional ejemplar y tendrá muchas ganas -porque lo sé- de seguir siéndolo", declaró sobre un jugador que anotó 38 goles y registró 7 asistencias en 53 partidos la pasada temporada.

"No hay nadie por encima del club. Si Suárez está convocado para un partido, es porque ha sido lo suficientemente profesional como para hacer honor a esa camiseta (...) Y Suárez no es un problema, es una solución", añadió Frederico Varandas descartando cualquier problema entre el jugador y sus compañeros o episodios de mala conducta que habían salido en Portugal.

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Justo este fin de semana, Suárez marcó su primer gol con el Sporting esta temporada ante el Alverca (3-1), el equipo propiedad de Vinicius Jr., en una nueva edición de la Liga de Portugal. El delantero fue sustituido entre aplausos, a diferencia de los silbidos que recibió por parte de la afición en el partido anterior.