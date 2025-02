A Lucas Pérez le salen nuevos pretendientes

El delantero gallego Lucas Pérez anunciaba con 36 años su marcha del Deportivo de La Coruña por motivos personales. El que fuera capitán del club pasaba por una situación complicada que arrastró durante unos meses y actualmente se encuentra en Madrid para estar cerca de su hijo, mientras su futuro futbolístico está en el aire.

El ex del Arsenal dejó el Deportivo de La Coruña el pasado 22 de enero y actualmente se encuentra sin equipo a la espera de tomar una decisión sobre su futuro profesional. El jugador se entrena con el Rayo Majadahonda, sexto clasificado del Grupo 5 de Segunda Federación. De esta manera, Lucas puede seguir cerca de su hijo en Madrid y mantener la forma para poder continuar jugando al fútbol cuando tomé una decisión con respecto a su futuro.

Su salida del Deportivo

La salida del capitán Lucas Pérez supuso un antes y un después para el Deportivo de La Coruña. El gallego volvía a la que fue su casa después de su paso por la primera división española en equipos como el Alavés y el Cádiz.

En la temporada pasada ya hubo conflicto entre directiva y capitán debido al bajo rendimiento en la primera fase del campeonato. Conflictos aparte, el Dépor hizo buena temporada y acabó ascendiendo, gracias, en parte, al buen rendimiento de su capitán.

El 7 blanquiazul concedió una rueda de prensa anunciando su marcha y dando explicaciones:

"Llevo unos meses pasando por una situación personal bastante difícil, ya lo saben mis compañeros. He tomado una decisión que creo que es la mejor para ambas partes, por como se han dado las circunstancias, porque ha habido un deterioro, una situación en la que no estaba cómodo. He entendido que es el momento de marcharme por el bien del club", ha alegado en rueda de prensa.

A pesar del rifirrafe con la directiva, su director deportivo, Fernando Soriano, aplaudió el coraje del futbolista al anteponer los intereses del club a los suyos.

“La baja de Lucas Pérez es importante porque el talento que tiene es irrecuperable. Su salida fue un golpe anímico, un golpe de liderazgo, pero también tengo que decir que fue una decisión valiente por su parte, sacrificando muchísimo a nivel profesional. Sabemos lo que Lucas quiere al club y tomar esa decisión es para valorarla enormemente”, manifestó en rueda de prensa.

Sus pretendientes

El delantero que en su día sonó para el FC Barcelona rechazó en un primer momento la propuesta del PSV Eindhoven, pero el equipo neerlandés no se rinde y quiere sumarlo a sus filas. Aunque la propuesta del PSV es tentadora, todo apunta a que su deseo es quedarse cerca de Madrid.

Está entrenando en Madrid y ha sido relacionado con clubes como el Getafe CF, el CD Leganés o el Rayo Vallecano, estos últimos con grandes opciones de ficharlo. Los franjirrojos tienen papeletas para llevárselo, ya que el equipo ha recibido la mala noticia de la lesión de su delantero titular, Sergio Camello. Camello acaba de pasar por quirófano por una fractura en el quinto metatarsiano de su pie izquierdo. Ha sido el propio jugador el que ha publicado una imagen en sus redes sociales tras la operación, en el hospital, con muletas y con una gran protección en la pierna izquierda.

Hace apenas dos semanas, Raúl Martín Presa, presidente del Rayo, se mojó sobre el tema: "No te diría de esta agua no beberé". El presidente del Rayo, eso sí, también admitió que tienen "muy poco límite económico" para incorporar nuevos jugadores, complicando su posible incorporación. El Rayo, con la lesión de Camello y la poca continuidad de RDT, busca en Lucas Pérez una opción asequible.