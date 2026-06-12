Locura en la Premier: 'No' a 140 millones por Elliot Anderson

El Manchester City afronta uno de los veranos más decisivos de la última década. Tras el final de la era de Pep Guardiola, el conjunto inglés ha iniciado un profundo proceso de reconstrucción con el objetivo de mantener el nivel competitivo que le convirtió en una de las grandes potencias del fútbol europeo. La salida del técnico catalán ha obligado a la dirección deportiva a redefinir parte de su proyecto, especialmente en una zona clave como el centro del campo.

Durante los últimos años, Guardiola construyó un equipo dominador alrededor de futbolistas capaces de controlar el ritmo de los partidos desde la medular. Sin embargo, el paso del tiempo, la necesidad de rejuvenecer la plantilla y el cambio de ciclo han llevado al City a buscar nuevos referentes para la próxima etapa. En ese contexto ha emergido con fuerza el nombre de Elliot Anderson, una de las grandes sensaciones de la Premier League.

Elliot Anderson celebra un tanto en la Premier League / Instagram

El centrocampista del Nottingham Forest se ha convertido en una prioridad para los ‘sky blues’. Su capacidad para abarcar campo, su despliegue físico y su crecimiento técnico durante las últimas temporadas han llamado la atención de los responsables deportivos del club mancuniano, que consideran al internacional inglés una pieza ideal para liderar la nueva generación del equipo.

Sin embargo, el fichaje promete ser cualquier cosa menos sencillo. Según diversas informaciones publicadas en Inglaterra, el Nottingham Forest ha rechazado una propuesta cercana a los 140 millones de euros por su estrella. La oferta, que incluiría una importante cantidad fija más variables por objetivos, no ha sido suficiente para convencer a la entidad de City Ground.

Xavi Simons pelea un balón con Elliot Anderson / Europa Press

La negativa del Forest refleja una realidad cada vez más habitual en el mercado inglés. Los clubes de la Premier League cuentan con una fortaleza económica que les permite resistir las ofensivas de los gigantes del campeonato, incluso cuando las cifras alcanzan niveles históricamente elevados. Lo que hace apenas unos años habría supuesto una venta inevitable hoy ya no garantiza el éxito de una negociación.

En el caso de Anderson, además, el Nottingham entiende que posee uno de los futbolistas con mayor proyección del fútbol inglés. Su espectacular evolución durante la última campaña y su consolidación en la selección nacional han disparado su valoración hasta convertirlo en uno de los activos más cotizados del continente.

Elliot Anderson, una de las sensaciones de la Premier League / Instagram

Pese al rechazo inicial, todo apunta a que el Manchester City no abandonará fácilmente la operación. El club considera que el mediocentro encaja perfectamente en la nueva hoja de ruta diseñada para el periodo posterior a Guardiola y está dispuesto a seguir explorando fórmulas para cerrar el acuerdo.

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La negociación vuelve a poner de manifiesto la inflación que vive el mercado de la Premier League. Mientras el City busca una figura sobre la que construir su nuevo proyecto deportivo, el Nottingham Forest demuestra que ya no está dispuesto a desprenderse de sus estrellas por cualquier cantidad, incluso cuando sobre la mesa aparecen ofertas cercanas a los 140 millones de euros.