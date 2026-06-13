El Liverpool aprieta por Diomande

El RB Leipzig vuelve a tener entre sus manos una de las grandes joyas del fútbol europeo. El conjunto alemán, especialista en detectar y desarrollar talento joven, observa cómo Yan Diomande se ha convertido en uno de los nombres más cotizados del mercado apenas unos meses después de consolidarse en la élite. A sus 19 años, el extremo marfileño ha pasado de ser una apuesta de futuro a despertar el interés de varios gigantes del continente.

Y es que Diomande se ha ganado un sitio entre las mayores revelaciones de la temporada gracias a su desequilibrio en el uno contra uno, su capacidad para romper líneas y una madurez impropia de su edad. El impacto en el RB Leipzig ha sido inmediato y ha provocado que varios clubes de primer nivel sigan muy de cerca cada paso de su evolución.

Diomandé, una pieza codiciada del mercado / EFE

De hecho, su crecimiento ha sido tan espectacular que su valor de mercado se ha disparado en cuestión de meses. Según Transfermarkt, Diomande protagonizó una de las mayores revalorizaciones del año después de pasar de ser una promesa emergente a convertirse en uno de los futbolistas jóvenes más valorados del continente.

Y en este contexto aparece el Liverpool. Según ha informado Sky Sports, el conjunto de Anfield ha dado un paso adelante en la carrera por el futbolista y está apretando para hacerse con los servicios del extremo. Los 'reds' consideran a Diomande una prioridad para reforzar su ataque y están presionando para intentar tomar ventaja sobre el resto de pretendientes.

Yan Diomande, estrella del RB Leipzig, durante el partido ante el Unión Berlín en la Bundesliga / EFE

La operación, sin embargo, está lejos de ser sencilla. El Leipzig mantiene una posición de fuerza gracias al contrato que vincula al jugador con la entidad alemana hasta 2030. Además, el Liverpool no está solo en la puja. El Paris Saint-Germain lleva meses siguiendo la evolución del internacional marfileño y también ha mantenido contactos para estudiar una posible incorporación. El Manchester City, por su parte, continúa monitorizando la situación de uno de los futbolistas con mayor proyección del mercado.

En Leipzig son conscientes de que retener a Diomande será cada vez más complicado. Algunas informaciones procedentes de Alemania apuntan a que el club valora internamente al extremo en torno a los 100 millones de euros, una cifra que refleja tanto su rendimiento actual como el enorme potencial que todavía tiene por desarrollar.

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Mientras los gigantes europeos mueven ficha, el futuro de Diomande se perfila como uno de los grandes culebrones del verano.