Se le abre otra oportunidad a Xavi Hernández

Después de cerrar su etapa en el FC Barcelona, Xavi Hernández continúa a la espera de una oferta que le seduzca para volver a sentarse en los banquillos. El técnico catalán se marchó del conjunto azulgrana con una Supercopa de España y una Liga en el bolsillo, pero, sobre todo, con la sensación de haber recuperado el orgullo y la identidad de un equipo que volvió a creer en su estilo y en su cantera.

Pese a esos éxitos y momentos de euforia, todo se torció en la temporada 2023-24, en la que el conjunto culé fue incapaz de conquistar un solo título. Tras varios vaivenes, Xavi Hernández anunció inicialmente que no continuaría al término del curso, para luego rectificar y expresar su deseo de seguir al frente del equipo. Sin embargo, todo terminó con su destitución definitiva por parte del club.

Xavi Hernández medita su futuro en los banquillos / Dani Barbeito

Desde su adiós al club azulgrana, Xavi Hernández sigue sin regresar a los banquillos. El técnico egarense mantiene un excelente cartel en el fútbol europeo y, de hecho, no le han faltado ofertas para emprender una nueva etapa al frente de un equipo. El exentrenador del Barça ha sido vinculado con numerosos equipos, como Bayer Leverkusen, Manchester United y Borussia Dortmund, y ahora se le presenta una nueva oportunidad para regresar a la élite del fútbol.

Hace unas semanas, el periodista Fabrizio Romano señaló las preferencias de Xavi Hernández de cara a su futuro: "Lo que sí puedo decir es que a Xavi le encantaría entrenar en la Premier League, se siente preparado para volver a entrenar y escribir un nuevo capítulo después de su salida del Barcelona y de tomarse un tiempo para desconectar. Él está listo y está muy abierto a dirigir en la Premier algún día".

Xavi Hernández entrenando / Redes

En ese sentido, a Xavi se le abre una oportunidad en el Tottenham Hotspur. Los ‘Spurs’ se encuentran en un momento muy delicado, sin conocer la victoria en lo que va de 2026, con dos empates y tres derrotas consecutivas, y situados en la decimocuarta posición de la Premier League, lejos de los puestos europeos que son su objetivo.

Thomas Frank, actual técnico del Tottenham, pende de un hilo. En Inglaterra, medios como The Sun ya apuntan a Xavi Hernández como posible sustituto. Frank, de 52 años, fue abucheado por sus propios aficionados, quienes le dedicaron cánticos de “Sacked in the morning” (despedido por la mañana), y se juega su continuidad esta misma noche ante el Borussia Dortmund.

Otro de los nombres que suenan para asumir el banquillo de los ‘Spurs’ es Mauricio Pochettino, actual seleccionador de Estados Unidos. Aun así, pese al interés del Tottenham en Xavi Hernández, queda por ver si el técnico catalán querría asumir este complicado reto para revertir la mala situación del equipo y regresar a los banquillos tras su etapa en el Barça.