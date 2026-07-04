LaLiga seduce a Fábio Silva: 6 clubes se interesan en su incorporación

Tiene trabajo este verano el agente de Fábio Silva. El delantero portugués de 23 años es uno de los grandes nombres del mercado de verano del fútbol español, pues hasta 6 equipos se pelean por poder incorporarlo a sus plantillas: Villarreal, Real Sociedad, Betis, Espanyol, Celta y Dépor habrían preguntado al Borussia Dortmund por sus intenciones con el jugador para la temporada que viene.

Fábio Silva llegó al club alemán al comenzar la temporada 2025-26, pagando 22,5 millones de euros por su fichaje al Wolverhampton y ofreciéndole contrato hasta 2030.

Actualmente, cuenta con un rol completamente secundario, pues el delantero titular es Guirassy. El guineano ha vuelto a ser esta temporada la referencia arriba y sus 22 goles esta temporada han imposibilitado al portugués conseguir hacerse con el puesto.

Silva ha disputado minutos en 39 partidos, pero apenas ha sido titular en 10 de ellos. Esta falta de protagonismo le ha llevado a números muy pobres, apenas 3 goles anotados, pero ha sacado una faceta más asociativa que hasta ahora no se le había visto: 7 asistencias ha repartido.

Fábio Silva ya conoce bien España

Los fanáticos de la UD Las Palmas tienen grandes recuerdos de Fábio Silva. El delantero disputó la temporada 2024-25 en el club de la isla de Gran Canaria, donde hizo muy buenas migas con Alberto Moleiro y realizó una de sus mejores campañas: 10 goles anotó en tan solo 24 partidos de liga. Pese a que aquel año su equipo terminó descendiendo, dejó muy buen recuerdo en la liga española.

Ya en el pasado mercado de invierno sonó una posible vuelta a España, pero finalmente no se produjo. Ahora son 6 los clubes interesados en una posible cesión, pues el traspaso se considera una opción altamente improbable debido al gran desembolso que supondría.

Trotamundos a sus 23 años

Pese a hacer apenas 7 años de su debut como jugador profesional, Fábio Silva ya ha jugado en 7 clubes de 7 ligas distintas: Oporto, Wolverhampton, Anderlecht, PSV, Rangers, Las Palmas y Dortmund completan su largo historial en su corta carrera.

Es momento de reflexión para el delantero. Silva deberá valorar todas las opciones disponibles y analizar en cuál de ellas puede tener más protagonismo para poder volver a brillar igual que lo hizo con Las Palmas.