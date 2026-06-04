La Juventus se fija en Sorloth para reemplazar a Vlahovic

La marcha de Dusan Vlahović está cada vez más cerca de ser confirmada. La Juventus se reunió este miércoles con el jugador para ofrecerle una propuesta de renovación, pero todo inidica a que el futbolista serbio prefiere salir como agente libre y buscar un nuevo club. Es por eso que desde Italia empiezan a sonar nombres para sustituir al que ha sido el delantero centro del club turinés durante las últimas cuatro temporadas y media.

Uno de los futbolistas que está sonando con más fuerza es Alexander Sorloth, el delantero noruego del Atlético de Madrid. Según informa Matteo Moretto, la Juventus ya ha hablado con los agentes del jugador y siguen muy de cerca los movimientos del futbolista.

En el conjunto colchonero, Sorloth ha jugado 107 partidos en los que ha marcado 44 goles. Unos números que no han terminado de asentar al delantero como titular indiscutible en el conjunto del Cholo Simeone ante Julián Álvarez. Pese a quedarle dos años de contrato, el Atlético de Madrid no vería con malos ojos el traspaso del delantero por el que pagó 32 millones en verano de 2024.

Por ahora, Sorloth está concentrado con la selección noruega preparando el Mundial, por lo que resolver su futuro para la temporada que viene no parece ser su máxima prioridad en este momento. El delantero disputa el que será el primer Mundial de su carrera, pues los nórdicos no lograban la clasificación desde la edición de Francia en 1998.

La Juventus, en busca de un killer para volver a lo más alto

Aún y la marcha de Vlahovic, la Juventus sigue teniendo en plantilla a otros tres delanteros centro: el candiense Jonathan David, el polaco Arkadiusz Milik y el belga Loïs Openda. Sus rendimientos han estado muy por debajo de lo esperado, especialmente en el caso de Openda, por quien la Juve pagó 43 millones de euros y apenas ha marcado un gol en Serie A. Pese a su floja temporada, clubes como el Monaco, el Eintracht Frankfurt o el Nottingham Forest están interesados en su incorporación. Su salida puede ser clave para la incorporación de Sorloth.

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Los últimos años del conjunto blanquinegro han sido decepcionantes: no ganan la liga desde la temporada 2019/2020 y en Champions no alcanzan los octavos de final desde hace cuatro años. De cara a este mercado, uno de los mayores problemas es sin duda el no haber conseguido clasificarse para la Champions League. Veremos si esto termina siendo determinante para que Sorloth y otros posibles nuevos fichajes decidan poner rumbo a otros equipos.