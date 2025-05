Así es Jonathan David, la 'ganga' del mercado: "Es uno de los pocos '9' que lo hace casi todo"

Cinco años dorados en Alta Francia. 109 contribuciones de cara a puerta. Se dice pronto. "Cada historia tiene un principio y un final", iniciaba el emotivo vídeo de un Jonathan David que anunciaba el miércoles su salida del LOSC Lille. Un adiós que se veía venir. Su vinculación contractural expiraba el próximo 30 de junio y tendrá ante sí la oportunidad de que el Pierre-Mauroy le despida con honores el próximo sábado, en el último partido de la temporada contra el Stade Reims.

Uno de los máximos artilleros del último lustro, tan solo superado por un tal Kylian Mbappé, se prepara para revolucionar el próximo mercado de fichajes de verano. Quien se lo lleve, habrá ganado la lotería. El pasado mes de noviembre, en una entrevista con 'The Athletic', dejó caer su deseo de convertirse en futbolista del FC Barcelona: “Fue siempre el equipo con el que crecí. Cuando creces apoyando a un equipo, tu sueño es jugar para ellos”, aseveró.

Jonathan David del Lille celebra el gol ante el Liverpool en el partido de Champions League / EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

NÁPOLES (O PREMIER) QUIEREN FRUSTRAR SU SUEÑO AZULGRANA

Su alta ficha, eso sí, apunta a ser un gran impedimento para un Barça aún sin fair play financiero, pues se tasa en 10 millones de euros brutos por año. Entró a escena el Nápoles, necesitado de un '9' - pese a contar con Lukaku - tras la baja de un Victor Osimhen prestado al Galatasaray, y que mantuvo conversaciones con el canadiense.

Eso sí, sería un error desestimar a cualquier club de la Premier League, teniendo en cuenta que pueden activar un 'espaldarazo financiero'. Su sueño azulgrana pesa tanto, que daría prioridad al cuadro que dirige Hansi Flick si se produjera cualquier tipo de contacto.

Viendo que queda un largo camino por delante hasta conocer su próximo destino, parece oportuno desgranar su fenómeno. ¿Merece tanto la pena? ¿Cuáles son sus virtudes? ¿Qué clase de '9' es? Adentrémonos, pues, en un Jonathan David que tantas pasiones ha levantado a lo largo del curso.

SE LE CAEN LOS GOLES

Empecemos por el principio. Jonathan David (14/01/2000) fichó por el Lille en 2020 procedente del Gent, a cambio de 25 millones de euros, siendo el traspaso más caro de la historia del club. No tuvo un inicio sencillo, precisamente, pues no estrenó su cuenta personal hasta el 22 de noviembre de 2020, pero sus estadísticas fueron cogiendo forma hasta convertirse en uno de los 'killers' más intimidantes, no solo del panorama francés, sino del 'Viejo Continente'.

Jonathan David, en su etapa con el Gent / Gent

109 dianas en 233 partidos. Tercer máximo goleador de la historia de 'Les Dogues'. 37 participaciones de cara a puerta - 25 tantos y 12 asistencias - en la 2024/25, la temporada más prolífera de su carrera. Es toda una máquina de hacer goles. Y fiel a la regularidad, teniendo la pólvora mojada en escasos periodos.

MUCHO MÁS QUE UN '9'

No escatima en esfuerzos sin balón, así lo expresó Bruno Genesio en abril: "En lo que se refiere a su compromiso defensivo, es, sin duda, uno de los pocos delanteros centro de Francia que lo hace casi todo: ya sea presionar, reposicionarse o realizar esfuerzos defensivos.". Las cifras lo avalan: 1.172 presiones de alta intensidad en campo contrario en la Ligue 1 este curso. 'Top 1' entre las cinco grandes ligas europeas.

Jonathan David, delantero del Lille / Agencias

El nacido en Nueva York, de padres haitianos, se desenvuelve con mayor naturalidad como único punta, pero su inteligencia táctica y su calidad técnica le permiten emplearse también en el carril del '10', descolgándose para recibir el cuero y hacer intervenir a sus compañeros. O, incluso, abriéndose para generar espacios. Elegante con balón, pero todo un portento físico. Poderoso y ganador en los duelos y gran rematador con ambos pies.

MUY VERSÁTIL

En definitiva, es más que un simple goleador. Destaca por su movilidad, capacidad asociativa y versatilidad en la parcela ofensiva. No es un '9' tradicional, posicionalmente muy habilidoso para desmarcarse y ser una constante amenaza para sus rivales.

Jonathan David: movilidad, versatilidad y una gran capacidad asociativa / X

En el Lille, por ejemplo, Genesio le ha ubicado tanto de delantero único como de mediapunta. Letal en el área, goza de un instinto privilegiado para anticipar jugadas y llegar a posiciones de remate adelantándose a su marcador. ¿Quién se llevará tal 'premio gordo'?