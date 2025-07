Joao Félix tira la toalla: acuerdo con Arabia Saudí

El mercado de fichajes siempre nos depara historias totalmente inesperadas, y Joao Félix se va a convertir en un nuevo ejemplo. Tras otro decepcionante curso vistiendo la camiseta del Chelsea y el AC Milán, todo estaba encaminado para el regreso del delantero portugués al Benfica, donde destacó muy joven antes de dar el salto al Atlético de Madrid.

El 'Menino de Ouro' no ha sido capaz de cumplir con las expectativas puestas en él durante toda su carrera. No hay duda de su talento y magia con el balón en los pies, sin embargo, su irregularidad y apatía en algunos momentos no le han permitido convertirse en el jugador que prometía ser. Siempre con la esperanza de que fuerza capaz de consolidar su mejor versión, Joao Félix ha ido probando suerte en diferentes destinos.

Joao Félix, decepción en el AC Milan / EFE

La última aventura en Italia tampoco ha ido acompañada de la mejor versión del luso. El Chelsea firmó al futbolista portugués por 52 millones de euros el pasado verano, pero no encuentro su lugar en el equipo y marchó cedido en el mercado invernal al AC Milan. Y, como suele ser habitual, su inicio fue de nuevo esperanzador con un gol para darle la victoria a los 'rossoneri' en su debut.

Pero se fue apagando poco a poco y no se consolidó en Italia. Ya de vuelta al Chelsea, Enzo Maresca dejó claro desde el primer momento que no contaba con Joao Félix de cara a la próxima temporada. El club 'blue' le ha buscado un nuevo destino durante todo el verano y, cuando todo indicaba que volvería a Portugal de la mano del Benfica, el futuro del 'Menino de Ouro' ha dado un enorme giro.

Winsportstv

Según avanzó el periodista Fabrizio Romano, el Al Nassr de Arabia Saudí irrumpió con fuerza para hacerse con los servicios de Joao Félix. Y, de hecho, el acuerdo entre el club saudí y el Chelsea por el delantero luso ya se encuentra en la fase final, con un traspaso que podría rondar los 45 millones de euros. Además, el futbolista portugués ya ha dado el 'sí quiero' a la propuesta a falta de cerrar los últimos flecos entre ambos clubes.

Después de sus múltiples aventuras en clubes de primer nivel como el FC Barcelona, el Chelsea, el AC Milan o el Benfica, parece que Joao Félix ha decidido tirar la toalla en su objetivo de triunfar y ser toda una estrella en el fútbol europeo. A sus 25 años, a pesar de que su regreso a la élite siempre será una opción, el luso decide anteponer el ámbito económico al futbolístico.

Eso sí, Joao Félix se juntará con un conocido e ídolo de la selección portuguesa como es Cristiano Ronaldo. Ambos serán fundamentales en las aspiraciones del Al Nassr en Arabia Saudí, aunque por talento le queda algo corto este reto al 'Menino de Ouro'.