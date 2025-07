Joao Cancelo, 'loco' por volver a Europa

Después de una etapa irregular en el FC Barcelona, con momentos brillantes pero otros totalmente decepcionantes con la camiseta azulgrana, Joao Cancelo decidió que su etapa en el fútbol europeo ya había terminado y, a pesar de contar con ofertas más potentes a nivel futbolístico, se decantó por aceptar la propuesta del Al Hilal de Arabia Saudí para vivir todo un retiro dorado lejos de Europa.

Pero sus actuaciones en el fútbol saudí han demostrado que tiene cuerda para rato. Evidentemente, se trata de un fútbol de menor nivel y menos competitivo, pero Joao Cancelo no parece estar de vacaciones, sino que está siendo uno de los mejores jugadores del campeonato. La pasada temporada, el defensor portugués disputó 39 partidos, en los que ha logrado perforar la portería contraria en dos ocasiones y repartir doce asistencias.

Bellingham, pugnando con Cancelo en el duelo Madrid-Al Hilal / EFE

Siempre destacando sobre todo por su capacidad para sumarse al ataque y ser determinante en los metros finales, el lateral portugués suele ser toda una amenaza para las defensas rivales. Talento y magia no le falta a Cancelo, sin embargo, habitualmente se le ha reprochado su inconsistencia sobre el terreno de juego. La irregularidad define la carrera del luso en su paso por Benfica, Bayern, Inter, Juventus, FC Barcelona, Valencia, Manchester City y ahora Al Hilal.

Eso sí, su buen nivel a lo largo de toda la temporada se ratificó en el Mundial de Clubes. En un torneo que contaba con la mirada del mundo del fútbol, Joao Cancelo fue capaz de mostrar su versión más competitiva ante rivales de primer nivel como el Real Madrid o el Manchester City. Más allá de su aptitud en el ataque, también estuvo muy sólido delante de varios atacantes de la élite mundial.

Estas buenas actuaciones en Estados Unidos no pasaron desapercibidas y ya han despertado el interés de varios equipos del fútbol europeo. En ese sentido, 'A Bola' apunta que Joao Cancelo podría dejar el Al Hilal este mismo verano para regresar a Europa. Y, en estos momentos, es el Fenerbahçe de José Mourinho el equipo que lidera la carrera por hacerse con los servicios del lateral luso.

De acuerdo con esta información, Cancelo estaría dispuesto a rebajarse su actual sueldo de 15 millones de euros anuales por volver al fútbol europeo. No obstante, otro inconveniente es que todavía tiene contrato con el Al Hilal hasta 2027, y el club saudí no piensa regalar al defensor portugués, por el que pagaron cerca de 25 millones de euros en el verano de 2024. Es cierto que no será una operación sencilla, pero el deseo del futbolista puede jugar un papel clave. ¿Regresará Cancelo a Europa?