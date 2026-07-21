Jhon Durán sigue su particular vuelta al mundo: siete países a sus 22 años

La carrera de un futbolista suele dar bastantes vueltas. En el fútbol moderno, los jugadores que permanecen toda su carrera o gran parte de ella en el mismo club son cada vez casos más extraños. Cambiar de club constantemente es lo más habitual, algo que hoy en día nadie hace más que Jhon Durán.

El delantero colombiano llega al Benfica cedido, procedente del Al-Nassr. El equipo portugués paga 6,1 millones de euros por poder contar con él esta temporada. La operación incluye una opción de compra de 30 'kilos'. Pese a tener únicamente 22 años, este es ya el séptimo club de Durán.

Pero no solo el hecho de que haya jugado en tantos clubes a una edad tan corta es sorprendente, lo que lo hace verdaderamente algo único es que el jugador ya ha vivido en siete países en cuatro continentes distintos: Colombia, Estados Unidos, Inglaterra, Arabia Saudí, Turquía, Rusia y ahora Portugal.

La carrera de Jhon Durán comenzó en su país natal, en el Envigado FC, cuando tenía apenas 16 años. Fue en el club del que es canterano donde ha estado más tiempo: tres temporadas, de 2019 a 2022, cuando apareció el Chicago Fire y se lo llevó a cambio de 1,7 millones de euros.

El jugador estuvo apenas una temporada en la MLS, pues sus 8 goles anotados llamaron la atención del Aston Villa, que pagó por él 29,5 millones en enero de 2023. Fue esta la etapa en la que más destacó: Durán, como suplente de Watkins, consiguió ser clave para el equipo de Birmingham en distintas ocasiones, siendo probablemente su mejor momento el gol de la victoria ante el Bayern de Múnich en Champions.

Jhon Durán celebrando su gol contra el Bayern de Múnich / EFE

Tras dos temporadas y media en la Premier League, el Al-Nassr puso la billetera sobre la mesa y pagó 77 millones de euros por su fichaje. Fue aquí cuando comenzó el cambio constante de club para Jhon Durán: seis meses en Arabia, seis en Turquía con el Fenerbahce y otros seis en Rusia con el Zenit.

Ahora el jugador, pese a tener otras propuestas sobre la mesa, ha decidido llegar al Benfica para poder tener más oportunidades de asentarse como titular: "Es el club más grande de Portugal y estoy muy agradecido de estar aquí. Quiero darlo todo, quiero trabajar y ayudar al equipo” dijo en su presentación.

A Durán no le está yendo especialmente bien su rocambolesca carrera, pues pese a ser un delantero con mucho talento, el jugador no entró en los planes del seleccionador Néstor Lorenzo para el Mundial, tras un paso por el Zenit en los meses previos a la competición en los que prácticamente no jugó.

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A partir de ahora, Durán tiene dos opciones para continuar su carrera: intentar asentarse en algún club en el que pueda demostrar su olfato goleador, o buscar hacerle competencia al 'loco' Abreu, aunque para eso aún le queda bastante: el uruguayo jugó en 31 clubes distintos a lo largo de su carrera.