El intercambio de jugadores, una operación olvidada

Es verano y es la época de mayor ajetreo en las oficinas de los clubes de fútbol. Con mucho trabajo por hacer, las áreas deportivas se ponen manos a la obra en la confección de las plantillas para hacer el mejor equipo posible para sus entrenadores. Con dicho objetivo, trabajan en decenas de operaciones y cada una con sus propias características que obligan a los responsables a trabajar en distintas opciones: traspaso, cesión, resición de contrato o intercambio.

La operación que han cerrado el Crystal Palace y el Everton en los últimos días con los extremos Dwight McNeil (Everton) y Brennan Johnson (Crystal Palace) como protagonistas ha tenido un aspecto muy llamativo por cómo se ha producido. Ambos clubes han llegado a un acuerdo mediante un intercambio por el que McNeil se incorpora a los 'Eagles' y Johnson a los 'Toffees'.

Un formato omitido

A diferencia del baloncesto, y en especial la NBA, donde los traspasos se caracterizan por el intercambio de jugadores y de rondas del Draft, en el fútbol era un tipo de operación que había quedado a un lado en los últimos años.

El intercambio más reciente en la liga española fue el protagonizado por Mallorca y Almería en verano de 2023. La operación afectó a la zona de mediocampo, en que el internacional luso Samú Costa cambió el Estadio Los Juegos del Mediterráneo por Son Moix a cambio de tres millones de euros, mientras que Idrissu Baba hizo el vuelo inverso en calidad de cesión con opción de compra, la cual se ejecutó de forma definitiva en el verano de 2024.

Solución en tiempos de flaqueza

Aquel no ha sido el único movimiento que se ha producido en nuestro fútbol. El FC Barcelona, en sus años de debilidad económica, exploró otras vías para incorporar jugadores, como es normal. En este marco, la directiva azulgrana llevó a cabo dos gestiones en distintas temporadas.

Cillessen, junto a Ter Stegen y Jordi Masip en su etapa en el FC Barcelona / FCBARCELONA

La primera fue el intercambio de porteros que se produjo en verano de 2019. En este caso, Neto llegó a 'Can Barça' por nueve millones de euros a cambió de Jasper Cillessen, que aterrizó en Mestalla como arquero titular. La segunda operación se produjo con la economía del Barça bajo mínimos, en verano de 2020, prácticamente sin ingresos. El brasileño Arthur Melo se fue a la Juventus a cambio de 12 millones y el bosnio Miralem Pjanic, que finalmente solo disputó una temporada en el Spotify Camp Nou.

Por otra parte, también hubo grandes jugadores que vistieron de azulgrana a través de la misma estrategia. El actual director deportivo, Deco, protagonizó un intercambio entre Barça y Porto por Ricardo Quaresma y 15 millones por el que el mediocentro portugués firmó por el club catalán. Unos años más tarde, con Pep Guardiola como entrenador, se recibió a Zlatan Ibrahimovic a cambio de Samuel Eto'o y 50 millones de euros.

Otras operaciones destacadas

En el actual siglo XXI, es una tendencia que ha ido a menos. Tuvo mayor protagonismo en la primera década de los 2000, cuando jugadores muy importantes del fútbol internacional fueron protagonistas en dichos trueques.

Un jovencísimo Fernando Torres, en junio de 2001, en semifinales de la Copa del Rey que acabó ganando el Real Zaragoza / El Periódico de Aragón

En el calcio italiano, futbolistas de talla mundial, e incluso un Balón de Oro, se vieron implicados en estos intercambios. En verano de 2004, Fabio Cannavaro, entonces jugador del Inter, formó parte de un movimiento con Fabián Carini por el que terminó en la Juventus de Turín. Dos años antes, AC Milan e Inter intercambiaron al mediocentro Clarence Seedorf por el lateral izquierdo Francesco Coco.

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En clave española, el difunto José Antonio Reyes llegó al Real Madrid en verano de 2006 en un intercambio de cesiones entre la entidad blanca y el Arsenal con Julio Baptista como otro protagonista. Por otra parte, Fernando Torres dejó el Atlético de Madrid en 2007 para aterrizar en el Liverpool a cambio de 34 millones de euros y otro español, Luis García.