El Inter se plantea vender a Marcus Thuram: oportunidad de mercado para el '9'

El Inter de Milán protagonizó uno de los mayores fracasos de la temporada al caer estrepitosamente en la ronda de ‘play off’ de la Champions League frente al modesto Bodø/Glimt. Después de haber sido subcampeón en la pasada edición de la máxima competición continental, el conjunto italiano no logró siquiera alcanzar los octavos de final.

La sorprendente eliminación ante el conjunto noruego deja al Inter de Milán en el centro de las críticas y supone un duro golpe para un proyecto que aspiraba nuevamente a conquistar Europa. En ese contexto, los 'nerazzurri' centran ahora todas sus energías en los títulos domésticos, la Serie A y la Coppa Italia.

Champions

En el campeonato liguero, el conjunto milanés lidera la clasificación con una ventaja de diez puntos sobre el AC Milán, una posición privilegiada que lo acerca al ‘Scudetto’, mientras que en el torneo copero se medirá al Como 1907 en las semifinales con la oportunidad de alcanzar una nueva final y maquillar así el traspié continental.

Pese a la posibilidad de levantar dos títulos, en Italia ya se planea una auténtica revolución dentro del equipo de cara al próximo mercado de verano. Y, en ese sentido, uno de los nombres que podría salir del equipo italiano es Marcus Thuram. Según la Gazzetta dello Sport, el delantero francés, quien ha permanecido en un relativo anonimato en las últimas semanas, se perfila como un jugador que podría abandonar el Inter de Milán.

Marcus Thuram, durante el partido ante el Barça del curso pasado en San Siro / EFE

El Inter esperaba un rendimiento superior de Thuram, no solo en el duelo ante el FK Bodø/Glimt, y ahora valora la posibilidad de su salida. Tras haber llegado libre en 2023, su traspaso permitiría al club cumplir con las exigencias presupuestarias y asegurar una ganancia de capital significativa.

El Inter de Milán valora a Marcus Thuram en una cifra de entre 50 y 60 millones de euros en caso de aceptar su salida este verano. Se trataría de una oportunidad de mercado muy interesante para clubes que buscan un ‘9’ de primer nivel de cara a la próxima temporada. El delantero francés alcanzó la cifra de 18 goles la temporada pasada y en la presente campaña ya ha perforado la portería rival en 12 ocasiones, consolidándose como un atacante de alto rendimiento.

Sin ir más lejos, Thuram podría encajar en el FC Barcelona, que ya busca reforzar la posición de ‘9’ ante la más que probable salida de Robert Lewandowski. Su perfil físico y capacidad goleadora lo convierten en una opción atractiva para un equipo que necesita garantías ofensivas de primer nivel de cara a la próxima temporada.