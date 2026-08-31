MERCADO DE FICHAJES
El Inter de Milán cierra la puerta a Dimarco
La directiva del Inter de Milán considera al defensa fundamental y planea renovar su contrato para asegurar su continuidad
Con el mercado de fichajes a punto de finalizar para los clubes de las cinco grandes ligas europeas, muchos conjuntos apuran las últimas horas y aprietan para resolver algunas carpetas que no han podido solventar a lo largo del verano. Así, una de las intenciones del FC Barcelona parecía realizar un cambio de cartas en la posición de lateral izquierdo, posición que, pese a la llegada de Cancelo, todavía genera dudas debido al nivel mostrado por Alejandro Balde la pasada campaña.
De esta manera, en los últimos días se informó desde SPORT de la posibilidad de que el lateral formado en la Masia pusiera rumbo al Inter de Milán, en un trueque que implicaría la llegada de Federico Dimarco a Can Barça. No obstante, desde el conjunto de la Serie A cierran la puerta a esta posibilidad, mientras que el presidente de la entidad neroazzurra ha descartado categóricamente una salida de su futbolista, en declaraciones exclusivas para '365Scores'.
Di Marco, pieza clave para el Inter de Milán
Si bien Alejandro Balde ha manifestado su intención de continuar en la plantilla azulgrana e incluso regresó a la convocatoria en el duelo ante el Athletic Club de la segunda jornada de LaLiga EA Sports, el hecho de que no disputara ningún minuto todavía no permite descartar un movimiento en las últimas horas de mercado.
Sin embargo, la opción del intercambio por Dimarco parece desvanecerse, ya que el presidente del Inter de Milán, Giuseppe Marotta, ha dejado claro que el defensa italiano "no está en venta y no hay intención de dejarlo marchar en un futuro próximo", incidiendo en que la postura del club que preside es firme. Además, Marotta, añadió que "Dimarco es una pieza clave en el proyecto del Inter de Milán", cerrando oficialmente la puerta a cualquier intento externo de ficharlo.
De esta manera, la postura del conjunto milanés parece inflexible, pues la importancia de Dimarco queda fuera de toda duda después de haber marcado 26 goles y repartido 52 asistencias en 237 encuentros con los 'nerazzurri', entre los cuales ocho tantos y 18 asistencias corresponden al pasado curso. Si bien el lateral finaliza su vinculación en junio de 2027, la intención del vigente campeón de la Serie A sería renovar su contrato aumentando su salario de los cuatro a los cinco millones anuales, según información del medio 'GOAL'.
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